Připravte si kapesníčky! K narozeninám dostal Rytmus od své těhotné snoubenky dojemné přání

Rytmus a Jasmina Alagič prožívají nejkrásnější období svého života. Foto: Instagram J. Alagič

Ve čtvrtek navíc raper slaví narozeniny, k nimž od své lásky dostal opravdu dojemné přání. „Jsi člověk, kterému pán Bůh hodně dopřál, až by bylo nevděčné přát ti něco navíc. Proto ti z celého srdce přeji, aby to štěstí, které teď máš, přesně v této intenzitě trvalo věčně, aby tvůj talent dokázal vždy posouvat tebe i všechny tvé příznivce a aby tvoje láska, kterou máš v srdci, nikdy nebyla jiná, a tak jak doteď, aby vždy, i když celý svět bude divoký a lidi nám někdy budou cizí tím, co řeší, jsme my v náručí toho druhého našli vždy ten náš malý vesmír přesně tak, jak jsme si na začátku slíbili,“ vzkázala mu sympatická brunetka.

Jasmina také přiznala, že se ze samého štěstí ještě nevzpamatovala. „Kdyby mi někdo před rokem řekl, že dnes budu tak moc zamilovaná, že si ve svém životě vedle sebe nebudu umět představit nikoho jiného než tebe, že ve mně bude růst naše milované malé „my“ a že za pár měsíců budeme mít společné příjmení, tak mu rovnou daruji poukázku na psychiatrii... To je důkaz toho, že ty nejsilnější věci člověk neplánuje, zkrátka se stanou,“ napsala kráska na svém Instagramu. ■