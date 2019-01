Pro svou lásku udělá cokoliv: Nejkrásnější Češka roku 2011 se ve Finsku koupala v mrazech!

Jitka odletěla na Vánoce do Finska. Foto: Super.cz/instagram J.Nováčkové

Za svým přítelem, finským fotbalistou Timem Sparvem, létá kráska Jitka Nováčková (26), kdy to jen jde. Na vztah na dálku si dosud ani jeden z nich nezvykl. Modelka a Česká Miss 2011 se většinou se svou láskou setkává v Dánsku, kde profesionální sportovec hraje.

Vánoce se ale rozhodla prožít v jeho rodném Finsku. A k tomu také patří místní zvyky, ze kterých byla pohledná blondýnka pořádně v šoku. „Tradice velí 24.12. dopoledne vyrazit do sauny. Pak umřít šokem v ledové vodě a zopakovat proces cca 4x. Ideálně s úsměvem na tváři, ale to jsem vzdala. A těm sprostým slovům, když jsem na tu vteřinu skočila do vody, těm tu naštěstí nikdo nerozuměl,“ svěřila se modelka na sociální síti.

Ze svého zážitku, kdy se v plavkách musela vrhnout do ledové vody, se pochlubila sérií fotografií a spolu s tím oslavila už 150 tisíc fanoušků na svém účtu. Nováčková prostě pro svého partnera a udržení vztahu udělá cokoliv. Nutno říct, že vedle pohledného Tima vypadá opravdu spokojeně. ■