Vévodkyně Meghan a Kate vyvracely zvěsti o vzájemné nevraživosti: Přesvědčí vás jejich gesta?

Kate (vlevo) a Meghan našly společnou řeč. Minimálně po cestě na ranní mši. Profimedia.cz

Na vánoční mši v Sandringhamu ani letos nechyběli zástupci britské monarchie včetně té nejvyšší, královny Alžběty II. Do kostela sv. Máří Magdaleny ji doprovodil početný zástup rodinných příslušníků včetně syna Charlese, vnučky Eugenie s manželem a vnuků Williama a Harryho s manželkami Kate (36) a Meghan (37).

Ačkoli z Británie zní zvěsti, že mezi vévodkyněmi nepanují idylické vztahy, na veřejnosti tomu nic nenasvědčuje. Kate a Meghan nasadily úsměvy a obdarovávaly jimi nejen shromážděnou veřejnost, ale i sebe navzájem mezi tím, když si spolu povídaly. Bylo by naivní čekat, že by tomu bylo jinak – i kdyby se nesnášely do morku kostí, na veřejnosti musejí reprezentovat a úsměv patří k jejich pracovní uniformě.

Stejně jako elegantní šaty.

Zatímco Kate na bohoslužbu zvolila červenou barvu a vypasovaný propínací kabát, Meghan se oděla do černé a střihu pohodlného jejímu rostoucímu bříšku.

Jedna z fanynek britské královské rodiny si před kostelem našla místo, odkud zachytila vzácné příchozí, atmosféru i milé gesto Meghan vůči Kate