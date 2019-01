Žije ve sladké nevědomosti: Jiří Pomeje o rozšíření rakoviny neví

Jiří Pomeje je vážně nemocný. Profimedia.cz

On sám ale o tom, že se mu nemoc vrátila i do krku, odkud mu letos odstranili hrtan, neví. „Kvůli morfiu a utišujícím lékům je na tom tak, že je zbytečné mu tyhle věci vykládat. Nejhorší je, když od doktorů máte vlastně katastrofické informace, a když za ním přijdete, on působí docela normálně. Takže všem připadalo nesmyslné mu říkat, že to už má zpátky i v tom krku,“ citoval Extra.cz zdroj z Ústřední vojenské nemocnice.

Tam se o Pomejeho výborně starají a dělají všechno proto, aby boj s těžkou nemocí zvládl. On sám prý vtipkuje se sestřičkami, a dokonce plánuje dovolenou u moře, která však v tuto chvíli není možná. ■