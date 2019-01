Syn skladatelské legendy shodil 35 kilo: Petr Svoboda točí k nedožitým osmdesátinám svého táty dokument

Petr Svoboda vzpomínal na otce, skladatele Karla Svobodu. Super.cz

Sám na tátovu památku natáčí dokumentární film. Jakému období života Karla Svobody se v něm bude věnovat, je nasnadě. "Jsem jeho syn, takže to bude osobní vzpomínka i na to, jak šťastné jsem s ním a maminkou prožil chvíle," řekl Super.cz. "Dojde ale i na dávnější historii a otcovy hudební začátky. Na co přesně nejraději vzpomíná a jaké písně svého táty má nejraději, si poslechněte v našem videu. Zavedli jsme řeč i na jeho další práci. Petr, který je režisér, právě piluje scénář pro komedii.

Nemohli jsme si nevšimnout, že Svoboda mladší pořádně shodil, celkem pětatřicet kilo. "Máma ani táta velcí sportovci nebyli, takže ani já jsem neměl ke sportu velký vztah, ale naučil jsem se ho mít rád," prozradil. "Dělal jsem thajský box, takže jsem měl hodně svaly. Přes ně potom tuk, když jsem s tím skončil a přišly nějaké psychické problémy," vysvětlil, proč býval takový "golem". ■