Kabelky, šperky a boty nejsou tím, za co Krainová nejvíc utrácí: Tento seznam vás rozhodně překvapí

Simona Krainová za tohle neváhá utrácet. Super.cz

„Na Štědrý den budeme tady. Ještě nevím, jestli to bude v našem dejvickém bytě, nebo u nás na chalupě. To ještě zvážíme,” popisuje své plány modelka a dále dodává: „Potom jedeme na týden do Krkonoš s dětmi lyžovat a oslavíme tam i Silvestra".

Simona a její manžel Karel tedy oslaví vánoční svátky s rodinou. Manželé ale nezapomínají utužovat vztah. „Potom jedeme na Bali ještě s naší partou Yemi a spol,” říká blond kráska, která nebude odbývat ani své děti a vydá se s nimi na Zanzibar.

Vzhledem ke svému povolání navštívila Simona pracovně spoustu koutů na planetě, většinou ale neměla šanci tato místa pořádně poznat. To se snaží nyní dohnat. „Měli jsme hodně práce s mým novým produktem. Jelikož se to chytlo, tak jsme si řekli, že budeme cestovat. To je totiž to, co nás nejvíc baví. Do cestování rádi investujeme peníze,” vysvětluje své motivy k cestování Simona Krainová. ■