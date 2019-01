8 hereček, které v roce 2018 zazářily ve filmu: Tyto dámy za své výkony sklidily největší obdiv

Tyto herečky se opravdu vyznamenaly. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Lady Gaga - Zrodila se hvězda

Popová zpěvačka se před kameru nepostavila poprvé, ale ve čtvrté hollywoodské variaci na téma zrození hvězdy všem vytřela zrak. Ve filmu, pro který napsala i několik písní, zazářila stejně jako její herecký partner Bradley Cooper, který se zároveň ujal režie. Lady Gaga (32) dozrála v herečku, která si zaslouží respekt.

Glenn Close - Žena

Pokud bude chtít Akademie ocenit zasloužilou umělkyni, smetanu nejspíš slízne jednasedmdesátiletá Glenn Close. I když je uznávanou herečkou, na Zlatý glóbus byla letos nominována poprvé. Ve filmu Žena zazářila jako manželka spisovatele, jehož doprovází na převzetí Nobelovy ceny za literaturu.

Rachel Weisz - Favoritka

Snímek, jehož děj se odehrává v 18. století, je přehlídkou ženských hereckých talentů. Nominace na Zlatý glóbus se dočkala Rachel Weisz, Emma Stone i Olivia Colman. Film pojednává o královně Anně (Colman), která svou spřízněnou duši lady Sarah (Weisz) nahradí její sestřenicí Abigail (Stone). Dámy oblékly dobové kostýmy a před kamerou si vyzkoušely intriky na královském dvoře.

Margot Robbie - Marie, královna skotská

V další exkurzi do britských dějin exceluje australská herečka Margot Robbie (28). Před rokem sklidila obdiv jako krasobruslařka Tonya Harding, nyní ji kritici chválí za roli královny Alžběty, která se pře o trůn se sestřenicí Marii Stuartovnou. Tu ztvárnila neméně talentovaná Saoirse Ronan.

Amy Adams - Vice

Na Oscara už byla nominovaná pětkrát, ale nikdy se ceny nedočkala. Další šanci by Amy Adams (44) měla dostat letos za vedlejší roli ve filmu Vice. Mnohem pravděpodobnější je však ocenění Christiana Balea, který ve filmu Vice ztvárnil amerického viceprezidenta Dicka Cheneyho.

Emily Blunt - Mary Poppins se vrací

O talentu této herečky není pochyb. Letos má rovnou dvě želízka v ohni. Emily Blunt (35) si zazpívala v retro muzikálu Mary Poppins se vrací, v postapokalyptickém hororu Tiché místo pro změnu nemohla vydat ani hlásku. Dvojitá šance se jí ale může vymstít stejně jako Amy Adams. Ta byla před dvěma lety chválena za filmy Příchozí i Noční zvířata, ale nakonec jí oscarová nominace úplně unikla.

Nicole Kidman - Destroyer

Už v Hodinách, které jí přinesly Oscara, byla Nicole Kidman (51) k nepoznání. Maskéři se na ní vyřádili také v dramatu Destroyer, kde její obličej dostal pořádně zabrat. Herečka zde padne na absolutní dno a musí si vybojovat dřívější respekt. Nicole má šanci i s filmem Boy Erased.

Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?

Dosud byla vnímaná jako komediální herečka, ale ve filmu Can You Ever Forgive Me? dokázala, že obstojí i ve vážné roli. Jako kontroverzní spisovatelka Lee Israel, jejíž pověst utrpěla kvůli podvodným praktikám, je Melissa velmi přesvědčivá. ■