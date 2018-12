Za týden po StarDance už přibrala dvě kila! Veronika Arichteva teď na váhu ale kašle, v plánu je miminko

Veronika Arichteva Super.cz

Herečka Veronika Arichteva (32) vypadla ze StarDance před branami finále. Za týden už se stihla vykrmit a přibrat. "Během StarDance jsem zhubla sedm kilo. Za poslední týden mám dvě kila nahoře. Když to takhle půjde dál, po Vánocích mám tak deset nahoře," řekla Super.cz se smíchem Veronika.

Než přijala nabídku od České televize na tančení, plánovala s manželem, režisérem Biserem Arichtevem, miminko. To kvůli StarDance odložila. Nyní se k plánům zase vrací. "Ano, chceme s Bisim miminko. Mám sice kolem sebe opět spoustu hezkých projektů, ale řekli jsme si, že dítě nebudeme odkládat a budu se to snažit zvládat. Nejsem nejmladší, taky to třeba nemusí hned jít," vysvětluje.

A jak vypadal týden po vyřazení? "Měla jsem hrozně věcí, doháněla jsem všechny resty. Překvapilo mě, že když to tělo nebylo v zápřahu, tak bylo unavenější než předtím. Když vypne, je to jiný," dodala. ■