Hvězda StarDance Daniela Písařovicová hodně bujaře oslavila 40. narozeniny! Přiznala, že je stále bez chlapa

Daniela Písařovicová Super.cz

"Nemám s tím vůbec problém, bylo mi 40. Měla jsem pár selektivních oslav. Na čtyři hodiny jsem vždycky zaplula do postele a pak jsem zdárně absolvovala další. Všichni mi připravili nádherné oslavy narozenin, jsem za to moc ráda a hrozně děkuju," řekla Super.cz Daniela v sobotu po finále StarDance, kde zvítězil Jiří Dvořák (51) s Lenkou Norou Návorkovou.

Další oslavy se ještě chystají. "Ještě přesouváme na leden ty, co jsem z časových důvodů nestihla. Je to potřeba oslavit pořádně, abych byla zdravá do dalších let," usmívá se.

Krásná moderátorka přiznala, že je momentálně bez partnera. Na toho pravého čeká. "Byli tam nějací kluci. Můj kluk tam nebyl, pořád platí, že jsem single. Někdy to déle trvá. Nezanevřela jsem ale na muže. Může to přijít kdykoli," přiznává.

Se svým tanečním partnerem vypadli v osmém kole jako šestí. Od té doby kromě slavení hlavně odpočívala. "První týden po vypadnutí jsem chodila do práce a spala, na nic dalšího nebyl čas a energie. Byla jsem úplně vyšťavená. Vlastně si myslím, že náš konec přišel včas, protože nevím, jestli bych to dál ještě zvládla," uzavřela. ■