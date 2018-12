Tohle tělo bojuje v Thajsku o titul Miss Universe: Česká královna krásy padá únavou, ale vypadá božsky!

Lea Šteflíčková bojuje na světové soutěži krásy. Foto: Super.cz/archiv L.Šteflíčkové

"Válčila jsem s tím od začátku, protože nejsem zrovna ranní ptáče. Ale když víte, že musíte každé ráno hodně brzy vstát, připravit se, namalovat, udělat vlasy, nasadit řasy a být třeba v sedm hodin na značkách a fungovat, nic jiného vám nezbývá. Máme den do finále, takže je to se spánkem ještě náročnější, ale snažím se odpočívat, jak to jen jde," řekla Super.cz Lea.

V Thajsku navštívila královský palác, krásky přijal také thajský premiér, prohlédly si Bangkok a byly na výletě na privátní jachtě na nedalekém ostrově. "Můj největší zážitek je ten, že můžu být tady a reprezentovat Českou republiku na světové soutěži. Na tyhle krásné tři týdny budu vzpomínat do konce života. Nemůžu ani slovy vyjádřit, jak se tady o nás krásné starají, snaží se pro nás udělat první poslední," usmívá se.

Za sebou už má Preliminary show, což je vlastně malé finále, kde se porota už rozhoduje o Top 25 a také případné vítězce.

"Měla jsem z toho trochu strach. Protože jsem věděla, že tam bude porota, budou tam lidi. Poprvé navíc obří jeviště. Ale jakmile jsem vstoupila na podium, měla jsem v sobě tolik adrenalinu a užívala si to na sto procent. Ten moment je nezapomenutelný, ale na finále bude ještě větší," vysvětluje Lea.

O tom, která z dívek se stane novou Miss Universe, se rozhodne v noci z neděle na pondělí. ■