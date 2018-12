Bohdalová dceru Stašovou k plotně nepustí: Štědrovečerní večeři raději připraví sama i se zraněním

Herečka pokřtila svou novou kuchařku. Super.cz

„Mně nic jiného nezbývá, protože moje dcera nerada vaří, i když se mi nabídla, tak já bych tam stejně musela být a určitě by to nedopadlo dobře, myslím, že atmosféra by nebyla dobrá, stále bych jí to ukazovala, takhle si to udělám a bude to rychlejší,“ svěřila se Bohdalová, která krátké vzdálenosti chodí o holích, na ty delší musí být na vozíčku.

Nic si ale ze svého zranění nedělá. „Zvládnu to i stou nohou, vezmu si k tomu stoličku,“ prozradila na křtu své nové kuchařky Když hvězdy vaří s tím, že se alespoň začíná chystat na Vánoce. Po nich by chtěla herečka opět na divadelní prkna. „Doufejme, že mi to sundají,“ prozradila Bohdalová, která musela kvůli kotníku zrušit svá prosincová představení v Divadle Na Jezerce, už teď se ale těší, že se brzy na prkna vrátí. ■