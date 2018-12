Zhrzený ex ukazoval, že už mu na ní nezáleží? Míša Nosková se ukázala s novým chlapem, bývalý manžel kontroval sexy tancem

Míša Nosková přišla s chlapem, tak Ondra Bábor nemohl zůstat pozadu. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Profimedia.cz

Ondra tam původně postával s kamarády, zato Míšu doprovodil pohledný chlapík. "Jindra je můj nový manažer," tvrdí sice zarputile Nosková, ale kdo ty dva vidí, dá si dvě a dvě dohromady. A Bábor je sice o sedm let mladší než ona, ale není hloupý.

To, že jeho ex má nový vztah, byť o něm tvrdí, že je pouze pracovní, jej nenechalo chladným a rozhodl se předvést, že si může vybrat jakoukoli dámu, na kterou upře svůj pohled. Na snímcích v galerii uvidíte brunetku, s níž se pustil do tance tělo na tělo. Podle infomací Super.cz ale nebyla ten večer jediná. ■