Plekanec promluvil o telenovele s Vondráčkovou: Došlo i na smutná slova o dětech!

Všechny radosti ale přebíjí smutek nad tím, že nevídá své syny. A s tím spojená rozvodová bitva s Lucií Vondráčkovou (38).

Nejvíc mu vadí, že se rozvod dotýká i jeho dětí. „To je to nejsmutnější z celé telenovely, že jsou do toho zapojeny děti, to jsem nechtěl. V životě bych o tom nemluvil, jediným slovem, jenže nějak se to stalo, což mě hrozně mrzí,“ řekl v rozhovoru pro Sport magazín Plekanec, kterému synové Adam a Matyáš strašně chybí.

„Děti mi chybí hrozně moc. Už od srpna jsem je nevídal tak, jak bych si představoval, doufám, že se s klukama uvidím na Vánoce. A že se to pak vyřeší, tak jak by mělo,“ dodal hokejista.

Jeho manželka Lucie Vondráčková ale podle všeho návrat s dětmi do Česka neplánuje. A to ani na vánoční svátky. Plekanec by se tak do Kanady musel vydat sám. ■