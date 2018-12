Jak je na tom legendární doktorka Králová z Nemocnice na kraji města? Stav Jany Štěpánkové (84) si vyžádal změnu v divadle

Jana Štěpánková Michaela Feuereislová

Stav populární doktorky Králové z Nemocnice na kraji města je den ode dne lepší, a na svátky už by měla být doma. Než se ale postaví na divadelní jeviště, bude to ještě nějakou dobu trvat. Její zdravotní stav byl totiž opravdu vážný.

„Jistě jste slyšeli, že paní Jana Štěpánková byla nemocná. Máme radost, že je den ode dne zdravější! Přesto chceme, aby si pořádně, předtím, než se vrátí na naše jeviště, odpočinula. Na její přání jsme proto v inscenaci Pardál přistoupili na alternaci a oslovili Carmen Mayerovou (74), kterou jistě dobře znáte třeba z Poslední romance,“ informovalo Divadlo Ungelt o změně obsazení. Maminka herečky Terezy Kostkové tak za Štěpánkovou odehraje prosincová představení.

„Všechny prosincové reprízy Pardála se odehrají dle programu. V lednu se do Ungeltu vrátí paní Štěpánková, která se tak s Carmen Mayerovou začne v roli Marion střídat a my věříme, že z této pestrosti budete nadšeni stejně tak jako my. Každá je úplně jiná a každá je skvělá,“ dodalo divadlo. Janě Štěpánkové přejeme brzké uzdravení, aby mohla po novém roce divákům opět přinášet radost. ■