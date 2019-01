Vánoce Dagmar Havlové jsou už veselejší: Na Václava stále vzpomínám, aspoň ale tolik nepláču

Plány Dagmar Havlové na Vánoce Super.cz

Včera tomu bylo již sedm let, co Dagmar Havlová (65) přišla o svého osudového muže. 18. prosince roku 2011 odešel její milovaný manžel Václav Havel (✝75). Období adventu tedy bývalá první dáma prožívá o to citlivěji.