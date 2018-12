Z této fotky fanoušci Johnnyho Deppa šílí! Kdo je krásná blondýnka, kterou tak vášnivě líbá?

Johnny Depp Profimedia.cz

„Páni, kdo je to, no konečně! Moc mu to přeji,“ rozněžnili se fanoušci na Instagramu, kde se fotka objevila. Rozvášněné komentáře nakonec uklidnila sama krásná neznámá, kterou je dražitelka Letitia Frye.

„Buďte v klidu, jsme jenom přátelé. Snažíme se vybrat peníze na dobrou věc. Jde čistě o pomoc dětem,“ uvedla na pravou míru u dalšího snímku s Johnnym, který sdílela.

Oba během nadačního koncertu podpořili nadaci Alice Coopera na pomoc teenagerům. Dražily se také předměty slavných, včetně Deppovy kytary, která spolu s dalším předmětem vynesla nadaci 50 tisíc dolarů. Depp na akci také vystoupil se svou kapelou Hollywood Vampires. ■