Poznáváte po 15 letech dětskou hvězdu z Lásky nebeské? Takhle dnes vypadá holčička s hlasem Mariah Carey

Olivia Olson Profimedia.cz

V populárním filmu Láska nebeská, který se pravidelně reprízuje nejen na Vánoce, si ve svých devíti letech zahrála Joannu, platonickou lásku dětského hrdiny Sama (Thomas Brodie-Sangster), kterého na vánoční besídce uhranula písní All I Want For Christmas od Mariah Carey. Dnes šestadvacetiletá herečka Olivia Olson na film ráda vzpomíná.

„Pamatuju si, jak z něj (z filmu) byla moje máma nadšená. Byla velkou fanynkou Hugha Granta. Mně bylo pouhých devět let a bylo to požehnání být součástí takového filmu,“ řekla nedávno Olivia v pořadu The Morning Show. „Nemůžu uvěřit, jak to lidi pořád zajímá. Stále se o filmu mluví, je to úžasné, už patnáct let,“ diví se.

Olson se po Lásce nebeské objevila i v jejím krátkometrážním „sequelu“ Red Nose Day Actually (film na podporu charitativní akce Red Nose Day - pozn.), a také v seriálech. A letos v červnu vydala album Nowhere Land. Ohledně další filmové práce zatím neví, jak to bude. „Uvidíme, zrovna o víkendu jsem dokončila krátký film, tak uvidíme, co se stane,“ dodala.

Připomeňte si scénu, která herečku v Lásce nebeské proslavila