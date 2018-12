Zapózovali spolu jako nejlepší kamarádi: Tyto slavné muže spojuje jedna osudová žena

Jason Momoa a Lenny Kravitz Profimedia.cz

Společnou fotku těchto dvou mužů asi čekal jen málokdo. Herec Jason Momoa (39), který se již brzy objeví v kinech v roli Aquamana, a rocker Lenny Kravitz (54) zapózovali na společném snímku, a dokonce si pořídili stejné prsteny ve tvaru lebek. Úplně jako by byli nejlepší kamarádi. Přitom to není přátelství, co by je spojovalo, ale žena, která se pro oba muže stala osudovou.