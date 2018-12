Vyřazená Arichteva promluvila o nešťastném vyhlášení výsledků StarDance od Kostkové: Co si o tom myslí?

StarDance Video: Česká televize

„Do finále postupuje… Veronika,“ začala vyhlašování Kostková. Veronika Arichteva (32) a Michal Necpál se tak okamžitě začali radovat a spolu s nimi i jejich fanoušci. Štěstí ale trvalo pouhých pár vteřin. Kostková následně oznámila, že postupuje Veronika Lálová (27) a David Svoboda (33), což nikdo v sále, ani u televizních obrazovek nepochopil. Televizní diváci to mají nyní moderátorce za zlé a na sociálních sítích se to negativními reakcemi jen hemží.

Samotná Veronika se k tomu v pondělním chatu StarDance vyjádřila. „Hrozně jsem o tom přemýšlela. Byl to nešťastný moment. Beru to tak, že jsme pořád lidi a chyby se dějí, nemyslím si, že by to byl záměr. Nemyslím si, že to byl záměr z dramaturgie, aby se to víc natáhlo nebo napnulo. Ani si nemyslím, že to byl záměr od Terezky,“ svěřila Arichteva, která si myslí, že chyba se stala kvůli napjaté atmosféře.

„Já to vnímám tak, že to byl neuvěřitelný stres, že tam byla přidaná ta nová věc, že ty dva páry ještě zatančí tanec. Takže všechno to bylo takový nový. I pro štáb. Všichni byli nervózní a myslím si, že to se na tom podepsalo, ten stres a že Terezka si to neuvědomila, ač je tradicí, že se vždy říká jméno vipky, bez ohledu na pohlaví, ale tak stalo se. Mrzelo nás to,“ prozradila Arichteva a její tanečník se k ní hned přidal.

„Nás to mrzelo, protože tenhle kiks vyšel u dvou Veronik. To znamená, že i kdyby se poprvé takhle premiérově vyhlásila tanečnice, tak kdyby to bylo jiné jméno, tak to prostě nebude takový zásah, jako když se řeklo Vero..., ještě se to nedopovědělo a já už jsem jásal. Pro mě to byl takový trapný moment,“ dodal Michal Necpál a trapně se prý cítila i vyřazená herečka, které se nelíbilo, že o třetím postupivším páru do finále poprvé rozhodli jen diváci na základě dodatečného hlasování.

„Bylo mi strašně trapně, že jsme zajásali, ale co mi posílali lidi, prý jásali tu vteřinu s námi taky,“ řekla Veronika. „Nechci, aby to vyznělo, že jsme ukřivdění. Každopádně si myslím, že jsme vypadli kvůli tomu, že se změnila pravidla. Protože co jsme se dočetli a logicky si to člověk spočítá, jsme byli v součtu u poroty a od diváků třetí. A bohužel prostě nám nevyšlo těch deset minut, že nám lidi neposlali ty hlasy. Mě to mrzí z důvodu toho, že je mi líto těch lidí, co nám posílali celý týden ty hlasy a ty se vlastně anulovaly. Utratili peníze za nás, chtěli nás někam dostat a chtěli nás vidět ve finále. To mě mrzí. Možná kdyby to v příští roce bylo tak, že zůstanou hlasy těch lidí a mohou dál posílat hlasy tomu svému páru, myslím, že by to určitě bylo šťastnější,“ zhodnotila celé vyhlášení Veronika. ■