Navzdory tragédii, která ji potkala, stihla vydat nový song: Slavná zpěvačka jej propaguje nahotou

Miley Cyrus Profimedia.cz

Polonahá a sedící na kraji postele Miley avizovala nový song s názvem Nothing Breaks Like a Heart. Věřme proto, že nejde o prvoplánovou nahotu, ale o to srdce, za které se zpěvačka oběma rukama drží.

Na písni Cyrus spolupracovala s Markem Rontonem a nyní ji spolu propagují v Londýně. Zpěvačka ji, mimo jiné, v show Grahama Nortona zazpívala zazpívala na střeše mercedesu, v němž v klipu ujíždí policistům.

Song stihla vydat navzdory tomu, že ji jako mnoho dalších lidí potkala tragédie, když při nedávných požárech v Kalifornii přišla o domov.