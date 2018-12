Veronika Žilková připravuje pro manžela překvapení: Takhle trénuje jeho miláčka na cestu do Izraele

Veronika se rozhodla poslat psa manželovi letadlem. Foto: Super.cz/Herminapress/instagram.com

Její manžel slaví 19. prosince 62. narozeniny a herečka se rozhodla, že mu pošle jako dárek jeho milovaného psa Pipa, který je na svého páníčka fixovaný a smutní po něm. Labradora začala Žilková připravovat nyní na cestu, ale pejsek moc nadšeně nevypadá.

„A jak ho tam dostat, ani za šunku tam nechce,“ svěřila se herečka na sociální síti a přidala snímky, jak se snaží pejska přesvědčit, aby vlezl do cestovního boxu. Nakonec se jí to podařilo. Pipo sice nevypadal příliš nadšeně, kdyby ale věděl, že po cestě v letadle, která vyšla na 25 tisíc korun, uvidí svého pána, určitě by samou radostí do boxu skočil sám. ■