Herec a bavič Josef Carda odkryl smutné tajemství: Promluvil o těžkém boji s rakovinou

Josef Carda promluvil o rodinném tajemství. Video: archiv České televize

Jeho žena onemocněla k době, kdy působil Carda na Nově s pořadem Tele Tele. Tehdy si také udělal největší jméno, a to svým neplánovaným vystoupením, kdy po boku Petra Kotvalda v přímém přenosu vyhlašování cen vběhnul na pódiu, vysvlékl se do půli těla a tančil na píseň Mumuland. „Tehdy mi moc do smíchu nebylo,“ svěřil se nyní Carda.

„Zastihlo nás to v těžké situaci, přišla nemoc, která zasáhla celou rodinu, a právě v momentě, kdy Pepík vlítnul do přímého přenosu, jsem byla po první chemoterapii. Diagnostikovali mi Non-Hodgkinův lymfom, což je zhoubné onemocnění krve a lymfatických uzlin. Měla jsem od ledna až do září naplánované chemoterapie. Koukala jsem na to doma z postele a nevěřila jsem svým očím, připadalo mi, že zešílel,“ svěřila Pepova manželka. Carda se tehdy staral o chod domácnosti, syna na střední škole a neustále hrál.

„Tehdy jsme ještě bydleli v Ústí a já jsem pendloval. Jak se říká, vždycky tě zachrání práce a ta mě v té době zachránila,“ prohlásil Carda s tím, že jeho žena měla čtvrté stádium nemoci. Jeho manželka se léčila ve Vinohradské nemocnici v Praze, kde po chemoterapii podstoupila také transplantaci krevních buněk.

„Tehdy jsme byli každý týden na obrazovce a lidi mě znali. A když jsem jezdil do Vinohradské nemocnice, tak jsem přišel do styku s lidmi, co tam pracují, a musím říct, že se celý personál choval tak, že nikdo nevěděl, že Radka tam je,“ prozradil Carda, který o vážné nemoci nikdy nemluvil. „Pepík to nikdy neventiloval a je to dnes poprvé, je to jeho 13. komnata,“ svěřila se manželka v premiérovém dílu právě pořadu 13. komnata, který poběží tento pátek. ■