Soud s Řepkou kvůli prodeji luxusního auta: Milión prý dostal v igelitovém pytli

Tomáš Řepka k soudu nedorazil, omluvil se. Super.cz

Řepka k soudu nedorazil, obhájce jej omluvil, stejně jako v případě říjnového líčení. Soud tak proběhl v nepřítomnosti obžalovaného.

„Koupila jsem si od pana Řepky tento vůz, přijela jsem za ním do Prahy, přivezla jsem peníze, které jsem mu předala, pan Řepka mi řekl, že vozidlo není psané na něj, ale že nebude problém to během dvou měsíců přepsat,“ uvedla v říjnu poškozená žena s tím, že Řepkovi neměla důvod nevěřit, protože byli přátelé.

Soud ve čtvrtek pokračoval výslechy dalších svědků.

„Byl jsem u toho, když sepsali, že mu dává milión korun, Tomáš jí dal klíče, malý techničák a ona odjela,“ uvedl dnes, mimo jiné, svědek Boris Milc. „Míša Malíková přivezla milión v igelitovém pytli a dala ho Tomášovi. Tomáš mi říkal, že má přislíbeno, že to auto přepíše, na koho bude chtít, dál nevím, jak to tam bylo. Malíková potom byla pěkně naštvaná, že se auto nepřepisuje. A pak to dospělo sem,“ uvedl dále. „Kupní smlouva nebyla napsaná, protože auto nepatřilo panu Řepkovi, Míša to věděla a on to věděl taky,“ vypověděl dále.

Řepkův advokát se tak vzhledem k výše uvedenému domnívá, že nedošlo k prodeji.

Z důvodu čekání na spis z brněnského soudu, který Řepkovi za falešné inzeráty na eskortní služby Vlaďky Erbové udělil trest 300 hodin obecně prospěšných prací (Řepkova přítelkyně Kateřina Kristelová vyfasovala tři měsíce odnětí svobody s podmínkou na jeden rok - pozn.), a také za účelem předvolání obžalovaného soudkyně líčení odročila na 7. února 2019. ■