Barbie z Primy Sandra Parmová se po operaci prsou poprvé objevila na obrazovce. Poznáte rozdíl?

Sandra Parmová Foto: FTV Prima

"Na Primu do zpráv jsem se vrátila po deseti dnech. Jak se ukázalo na první kontrole, vše se naštěstí dobře hojí, a i já zvládám prakticky veškeré činnosti jako obvykle, takže není důvod zůstávat doma," prozradila Sandra.

Jediné, na co si musí dávat pozor, je nošení dcerky Emily. "Naštěstí je ale už ve věku, kdy všude sama vyleze, a ještě jí to dělá radost, že to zvládne sama, takže ji tahat nemusím," směje se moderátorka.

Protože se prsa po operaci stále hojí, musí nosit speciální podprsenku a v celé kráse se divákům předvede až za nějaký čas. "Hodně mě překvapilo, že bolesti byly od začátku v pohodě snesitelné a po týdnu mi přítel nemusel pomáhat ani s mytím hlavy nebo oblékáním, což mu hlavně při nasazování speciální podprsenky, kterou musím stále nosit, bylo možná trochu líto," dodala.

Po větších prsou zatoužila během kojení. "Vždycky jsem měla malá prsa, ale během kojení jsem zažila, jaké to je mít plný dekolt a musím přiznat, že jsem si na to velmi rychle zvykla. Takže i teď, po tom, co jsem přestala kojit a prsa se vrátila do původního stavu, si ten pocit chci zase dopřát," prozradila. ■