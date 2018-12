Nová naděje československého modelingu: Tahle sedmnáctiletá kráska hodlá dobýt svět

Vítězkou Czechoslovak TopModel se stala Nina Nagyová (vlevo). Foto: Czechoslovak Models

Sedmnáctiletá kráska z Bratislavy byla letos jedinou Slovenkou mezi dvanácti finalistkami a v rámci všech šesti ročníků soutěže první Slovenka, která soutěž vyhrála.

Nina studuje v Bratislavě gymnázium, kde výuka probíhá v angličtině. Díky tomu nebude mít problém domluvit se při výjezdech do zahraničí. Na otázku, jak prožívala přípravu na finále a závěrečný galavečer, říká: „Užila jsem si to, byl to super zážitek. Hlavně to, když s námi v backstage pracovali vizážisté a kadeřníci. Vůbec jsem přípravu a nácvik choreografie nevnímala tak, že by to bylo náročné nebo stres. Navíc mezi finalistkami byla hodně pohodová atmosféra, žádná rivalita,” svěřila se nám.

Ze svého vítězství byla hodně překvapená, nečekala, že vyhraje. Na svou budoucí modelkovskou kariéru tak zatím vůbec nemyslela, nemá žádný vzor ani vysněnou kampaň. To se jistě velmi brzy změní. ■