Smutný Plekanec o následcích rozvodové bitvy s Vondráčkovou: Kluci mají neskutečný binec v hlavě

Tomáš Plekanec se svou maminkou a syny Profimedia.cz

Třenice mezi rodiči podle něj syny matou. „Bohužel na to nejvíc doplácí kluci, kteří mají neskutečný binec v hlavě. Je to poznat při každém telefonátu s Matyášem, který se mámy například ptá, co může říct a co ne,“ posteskl si v rozhovoru pro Magazín DNES Plekanec.

Hokejista si přeje, aby se s Vondráčkovou nakonec dohodli. „Doufám, že rozum vyhraje nad penězi,“ dodal hokejista s tím, že chce, aby v životě chlapců a jejich výchově figurovali oba rodiče. ■