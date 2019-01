První rozhovor poté, co se zhroutila: Dětská hvězda otevřeně promluvila o svých depresích

Amanda Bynes Profimedia.cz

Super náhradník (v angličtině Ona je muž) je jeden z jejích nejpopulárnějších filmů, ale herečka Amanda Bynes (32) si slávu po jeho zveřejnění prý moc neužila. V interview pro magazín Paper uvedla, že se propadla do hlubokých depresí. Kvůli čemu? Kvůli tomu, jak ve filmu v roli muže (šlo vlastně o dvojroli, kdy se její ženská postava vydávala za svého bratra) vypadala. To samo o sobě svědčí o hereččině křehké psychice.

„Dostala jsem se do hlubokých depresí, na 4-6 měsíců, protože se mi nelíbilo, jak jako kluk vypadám,“ přiznala. Ani později jí ale nebylo lépe a nechala si, jak píše Daily Mail, předepisovat psychostimulanty, jimž propadla a, jak uvedla, „dělaly z ní někoho úplně jiného“.

V roce 2010 pak sekla s natáčením filmu Týden bez závazků, opět kvůli tomu, že se jí nelíbil její vzhled, a ani ve svém zatím posledním filmu Panna nebo orel, také z roku 2010, se sebou nebyla spokojená. Herecká pauza se tak přímo nabízela. Trvá dodnes.

Amanda, která kariéru zahájila už v dětském věku na stanici Nickelodeon, ale nezahálí, studuje módní institut v Los Angeles. Příští rok by měla absolvovat a v poslední době mluví o tom, že by se před kameru ráda vrátila. Tak uvidíme, zda se jí to povede.

Bynes ve filmu Super náhradník