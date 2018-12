Věnuje se divadlu, ale po Tátech na tahu točí opět seriál: Drobnou brunetku Evu Josefíkovou zase uvidíme v Modrém kódu

Eva Josefíková opět točí Modrý kód. Super.cz

"Do loňského roku jsem nebyla součástí žádné letní scény a od letošního léta jsem začala hrát na letní scéně Ungeltu a to příští mě čeká ještě letní scéna Kalichu pod žižkovskou věží. Takže léto pro mě je od nynějška hlavně divadelní. Ale hraje se večer od osmi, tak koupaliště nebo výlety i tak stihnu," usmívala se herečka.

"Povolání herečky je fajn, protože když člověk potřebuje, tak si může ty prázdniny teoreticky udělat i někdy jindy. Navíc, když máte štěstí a dostanete roli, tak stejně natáčíte, protože přes léto, už kvůli počasí a tomu, že je dlouho sluníčko, se točí asi nejvíc projektů," doplnila Eva, která minulé léto natáčela právě Táty na tahu.

Příští léto Evu uvidíme pod žižkovskou věží v divadelní komedii Čas pod psa, kde hraje s Terezou Kostkovou a Mášou Málkovou. S oběma se vrací i na letní scénu Ungeltu s představením Kdokoli může dělat cokoliv.

A co natáčení? "Momentálně jsem na chvilku zase naskočila do Modrého kódu, takže diváci by mě mohli vidět někdy na jaře. Záležitosti roku 2019 si zatím nechám pro sebe, abych to nezakřikla," uzavřela. ■