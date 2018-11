Iva Janžurová (77) je na roztrhání: Varování lékařů po nemoci nedbá. Čeká ji nová divadelní role i film

Iva Janžurová se nešetří a má práce až nad hlavu. Super.cz

S Ivou jsme rozebírali hry, v nichž v Kalichu účinkuje, na představení letní scény divadla, která začne fungovat od příštího léta. "Ještě neznám přesnou dramaturgii, co se tady bude hrát, ale určitě by se mi líbilo, kdyby to byla Božská Sarah, která by se sem hodila i díky prostředí, protože se odehrává na terase nad mořem. I když na Žižkově tedy moře není," smála se a měla i další nápady, co pod žižkovskou televizní věží hrát.

"Uvažovali jsem, že bychom vrátili i hru Na mělčině. A taky by se dala hrát ta moje hra, Veletoč, kterou teď rozjíždíme naplno a po Novém roce máme před sebou hodně představení," míní Janžurová, která se ale věnuje i další práci.

"Natočila jsem film Teroristka, který půjde do premiéry až v dubnu. Bylo to hodně náročné, ještě pořád si z toho odfrkuju, protože jsem se s natáčením dostala až do poloviny září, tedy do divadelní sezóny a ranní vstávání a večerní představení pro mě začalo být hodně náročné," dostala se do pořádného stresu herečka, která přitom před časem zkolabovala, absolvovala operaci srdce a lékaři jí doporučovali více odpočívat.

Nyní ji čeká ještě další zkoušení, a to v Národním divadle. "Chvilku si ještě odpočinu, ale v prosinci začínáme v Národním divadle s Kyticí, kterou bude dělat režisérské duo SKUTR. Čekala jsem Polednici nebo nějakou jinou ježibabu, to se i dobře hraje, ale dostala jsem baladu Štědrý den, tak jsem sama zvědavá," usmívala se Janžurová. ■