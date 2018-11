Nesvadbová finišuje s přípravami svého bazaru: Stíhá i spisovatelskou práci, její knížky se dočkaly divadelního zpracování

Barbara Nesvadbová Super.cz

Už ve čtyři odpoledne se otevřou dveře tradičního charitativního bazaru Be Charity, který už roky svojí prací zaštiťuje spisovatelka Bára Nesvadbová (43). My jsme ji zastihli při posledních přípravách, kdy s partou stejných nadšenců končili se zavěšováním kousků na ramínka a přidělávání cenovek.

"Každý rok mám stejný strach, aby se nejdřív sešlo dost věcí, to už máme, a pak dost lidí, kteří by přišli nakoupit," museli jsme uklidnit Báru, že se už kolem druhé začnou scházet holky i paní, které svým nákupem chtějí nejen rozšířit šatník, ale přispět i na nadační fond, o který jde především, jak Bára vysvětluje i v našem videu, a přidala i pozvánku do dalších měst, kde bazar proběhne a jimiž budou Brno a Třinec. "Příští rok snad zvládneme i Plzeň," věří.

Po odchodu z vedení módního časopisu se ovšem Nesvadbová nevěnuje jenom charitě. Před pár dny pokřtila svoji novou knihu Momentky, a její předchozí díla se dočkají nebo už dočkaly dalšího zpracování. "Z knížky vzniklo i cédéčko, vydala jsem diář a zápisník, 30. listopadu mám na divadle premiéru Laskonek, v prosinci jde na divadlo Bestiář, finišuje se scénář podle Přítelkyň," vypočítala Bára, že se rozhodně nenudí. ■