Měla se fotit v historickém kostýmu: Nahá s ptákem na rameni Kaira Hrachovcová vzdala hold přírodě mnohem lépe

Kaira Hrachovcová se svlékla kvůli zvířatům v nouzi. Foto: Jana Pechlátová

Původně se měla Kaira Hrachovcová (44) do nového charitativního kalendáře fotit oblečená. Herečka ale nemá problém s nahotou, jak už několikrát dokázala, a snímky na pomoc záchranné stanici Jaro v Jaroměři, kde se starají o zvířata v nouzi, tak jsou velmi sexy.

„Původně jsem měla mít na sobě dobový kostým, se kterým Jana při focení ráda pracuje. Ale pro lepší, co nejčistší dojem, jsem cítila, že jen ’moje kůže’ v přírodě a zvířeti bude na fotografii ve výsledku to nejlepší. Nabídla jsem tedy variantu, kterou vidíte na fotografii,” komentovala Kaira focení s poštolkou, které měla pod palcem fotografkou Jana Pechlátová. „Focení trvalo asi pět minut. Strach jsem ze zvířete neměla, ale respekt ano. Stačí málo nepozornosti a…,” komentovala práci herečka.

Zbavit se oblečení a stoupnout si před objektiv fotoaparátu bylo pro Kairu o to snazší, že s fotografkou pracovala už poněkolikáté. „Je to naše třetí focení a věřím, že není poslední,” říká Kaira Hrachovcová, která doufá, že se prodejem díla vybere co nejvíc financí. ■