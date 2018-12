Aňa Geislerová se zasnila nad svou oblíbenou zemí. Víte, do kterého evropského státu se vždy ráda vrací?

Vždy elegantní a dokonale sladěná Aňa se rozplývala nad Itálií. Michaela Feuereislová

„Miluju Itálii. Můj táta kdysi řekl postřeh, který je pravdivý: ’Jsou místa, která jsou hezká, ale můžete riskovat, jestli to bude hezké, nebo nebude. Pokud se vydáte do Itálie, tak se nespletete’,” vzpomněla si herečka na svého tatínka lékaře a japanologa Petra Geislera. „Pokud vyrazíte do jakéhokoli městečka, najdete tam elegantní pány v košilích, krásné ženy, úžasnou módu a dokonalé jídlo,” básnila nám o zemi pizzy, luxusních módních značek a vína Aňa na otevření koncept storu na pražských Vinohradech.

Naposledy byla Geislerová na Sardinii a v Neapoli. „Mám ráda jejich kuchyni, architekturu a atmosféru. Je to jedna ze zemí, kde jsou propojené generace, což mě baví asi ze všeho nejvíc. Babičky jsou královnami rodu. Italský naturel se nemění. Pro mě je to jedna z nejpřirozenějších zemí,” dodala Aňa Geislerová. ■