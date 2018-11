Pomeje se ostře obul do své manželky! Jeho slova Andreu pořádně vytočila

Jiří Pomeje Profimedia.cz

Herec by teď měl především řešit své zdraví, místo toho „řeší“ manželku Andreu, které nemůže odpustit, že ho opustila a má spokojený vztah s Petrem Plačkem.

„Já to Andree přeju. Já to chápu, já jsem starej s dírou v krku. Akorát já bych nebyl schopnej někoho 14 dní po tak těžké operaci vykopnout z bytu,“ prohlásil na Nově. „Zklamala mě, připravila mě o střechu nad hlavou. Jestli bych se k ní vrátil? Teď bych měl říct jako tvrďák nikdy, protože k takovým lidem se nevrací, ale nevím," dodal Pomeje, který má s Andreou dceru Aničku.

„Když se moc snažím, tak mi půjčí dítě. Když potřebuje hlídat, tak je to bez debat,“ překvapil v reportáži drsnými slovy. Co na to manželka?

„Nechápu, jak ze sebe může vypouštět takové lži," reagovala pro Super.cz smutná a naštvaná Andrea, která byla Pomejemu obrovskou oporou. Tři měsíce po operaci hrtanu už ale nedokázala snášet manželovu zálibu v lécích a alkoholu. ■