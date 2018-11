V mládí ji šikanovali a tohle se sebou provedla: Bizarní proměna dívku stála už přes milión

Celine Centino Foto: super.cz/Profimedia

Celine Centino (24) ze švýcarského Zurichu jako náctiletou šikanovali kvůli vzhledu, a tak hledala útěchu v plastické chirurgii. A našla ji, jen co je pravda. Centino utratila za svou proměnu v přepočtu téměř 1 117 000 korun. Proměna zahrnovala i trojnásobné zvětšení poprsí, které má nyní velikost 34FF.

Instagramová hvězda si během školních let prý užila své. Spolužáci se jí smáli, že je ošklivá, a tak často volala do školy, že je nemocná, aby jim nemusela čelit. Dnes byste Celine nepoznali. Na jejím zjevu není nic původního a ona si to nemůže vynachválit. Od roku 2013 prodělala zmiňovaná zvětšení prsou, plastiku nosu, tváří, brady a mnoho dalšího. Nyní se cítí zase dostatečně sebevědomá.

„Vždy jsem byla pozitivní, ale necítila jsem se dobře ve vlastním těle. Tolik lidí mě odsuzovalo, protože jsem byla ošklivá a to mě změnilo ve smutnou osobu. Chtěla jsem být zase šťastná, tak jsem na sobě změnila všechno, co se mi nelíbilo. Teď mohu žít život, který jsem vždycky chtěla. Také se cítím mnohem silnější, když o mně někdo řekne něco špatného, nezajímá mě to,“ svěřila se Daily Mailu Celine, jejímž vzorem je Pamela Anderson. Na Celininu proměnu se můžete podívat v naší galerii. ■