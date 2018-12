Bez cestování do zemí třetího světa nemůže být: Lejla Abbasová se chystá se čtyřmi dětmi do Afriky!

Moderátorka ráda cestuje do nejrůznějších zemí. Super.cz

„Cestu do Afriky plánujeme. David tam byl poprvé ve 13 měsících a Iman v 8 měsících a kluky by to mělo čekat příští léto. Já pevně věřím, že to ustojíme a všichni odjedeme. Iman budou dva roky, Davidovi bude sedm a klukům bude necelý rok, tak doufám, že to zvládneme,“ svěřila se moderátorka s tím, že budou opravdu velká výprava. „Bohužel letecké společnosti požadují na takhle malé děti vždycky jednoho dospělého, takže my budeme muset mít 4 dospělé a 4 děti, takže zabereme třetinu letadla, bych to viděla,“ prozradila Abbasová.

Ta nechává své děti také pravidelně očkovat proti nejrůznějším nemocem. „Hodně cestuji a dostávám se do oblastí, kde vím, že je spousta nemocí aktivních, které tady v České republice nejsou, takže když se o tom s někým bavím, tak říkám, že nejsem dobrý příklad pro nic. David má nestandardní očkování a Iman bude mít taky, taková tady vůbec nejsou povinná,“ prozradila Lejla, které očkování nevadí, mělo by se ale podle ní dělat s odstupem.

„Mně nevadí proočkovanost, mně vadí, že děti v roce života dostanou tu největší pecku, všemi dávkami, když jsem očkovala Davida, tak jsem to posouvala a rozdělovala. Důležité je tělo nezatěžovat mnoha dávkami najednou, a ne v tom nejnižším možném věku,“ prozradila Abbasová na představení nové řady luxusní kosmetiky. ■