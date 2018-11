Kam zmizela patnáctiletá holka Bohuše Matuše? Zpěvák se ve společnosti tulil ke své bejvalce!

Bohuš Matuš s Nikolou Herminapress

„Neřešte to, my jsme se s Nikolou vlastně nikdy nerozešli. Prostě něco se událo, ale rozhodně jsme neskončili jako nepřátelé, kteří si jdou po krku a nebaví se spolu. A že je tu dnes se mnou? Proč ne? Jsme kamarádi, a tak to i zůstane, ať si kdo chce, co chce myslí,“ řekl Bohuš, který si vlastně v jedné větě protiřečil. Na nezávaznou schůzku přitom jejich otlapkávání a kradmé pohledy vůbec nevypadaly.

Matuš na křtu charitativního kalendáře i zazpíval a společně s producentem Františkem Janečkem, jenž v září v GoJa Music Hall uvedl v obnovené premiéře úspěšný muzikál Fantom opery, povedené dílo i pokřtil. Tak uvidíme, jak to nakonec Bohuš s Nikolou bude mít. ■