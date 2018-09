Celebrity na premiéře Fantoma opery: Andrea Pomeje v šatech bez podprsenky, Šinkorová v rudé i půvabná Erbová

Premiéra muzikálu Fantom opery přilákala řadu známých jmen. Super.cz

Jsou to už čtyři roky, kdy se na české scéně poprvé objevil legendární muzikál Andrewa Lloyda Webbera Fantom opery. Na čas ho vystřídal Ples upírů a nyní se do GoJa Music Hall s velkou slávou vrací. Slavnostní premiéru si na pozvání producenta Františka Janečka (74) nenechala ujít ani řada tváří českého šoubyznysu.

Dorazili například Hana Zagorová (72) se Štefanem Margitou (62), Petr Janda (76) s manželkou Alicí, operní pěvkyně Andrea Kalivodová (40), Pavel Zedníček s manželkou, Pavel Trávníček s chotí či herečka a účastnice letošní řady StarDance Daniela Šinkorová (45). Překvapivě se na premiéře objevila i modelka Vlaďka Erbová (37), která s rodinou žije v Brně.

Velkou premiéru má za sebou i dýdžejka Andrea Pomeje (30), jež se poprvé objevila na oficiální velké společenské akci po boku svého fešného přítele Petra Plačka (38). Andrea zvolila hodně odvážné šaty bez podprsenky.

"Bylo to narychlo docela, podprsenku jsem zapomněla doma, šlo to rychle. S Petrem to bylo horší, protože nemá konfekční velikost na smoking," prozradila Super.cz Andrea, jejíž partner byl viditelně nervózní, ale s pozorností fotografů neměl problém. "Jsem na muzikálu poprvé, musím si zvyknout, ale je to v pohodě," tvářil se statečně.

Těšili se i ti, kdo už Fantoma opery v předchozích uvedeních viděli. Veskrze se shodli na tom, že představitelé hlavních rolí, kteří podle rozhodnutí producenta dostali příležitost odehrát před publikem první oficiální představení, jako jsou Marian Vojtko (45) a Michaela Gemrotová (32), se bezesporu vyrovnají zahraničním hvězdám.

Hosté byli zvědaví i na nováčky v představení, protože do premiérového obsazení se dostala i Natálie Grossová (15) jako Meg, baletka a přítelkyně hlavní hrdinky, či Pavel Vítek a Bronislav Kotiš v komických rolích ředitelů divadla.

Ze starých bardů na premiérovém pódiu chyběl naopak Bohuš Matuš (45). V roli milovníka Raoula jej zastoupil mladý sympaťák Michal Bragagnolo, který už také ve Fantomovi v předchozím uvedení hrál. ■