Populární dívčí skupina se svlékla na podporu žen. Nahá těla pokryly nadávkami, které jim lidé píší

Little Mix Profimedia.cz

Dívčí skupina Little Mix, která se proslavila díky britskému X Factoru, nabírá ve světě na popularitě raketovou rychlostí. Jejich poslední singl Woman Like Me s Nicki Minaj se dostal na první příčky hitparád. Nové album LM5 by mělo vyjít za několik dnů a čtveřice dívek má plné ruce práce s promováním. Upoutat pozornost fanoušků se jim podařilo odvážnou fotografií, kterou sdílely na svém instagramovém účtu.