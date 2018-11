Tohle vám zvedne tlak! Odvážná modelka provokovala na pláži v sexy bikinách, které sotva zakryly, co měly

Emily Ratajkowski Foto: super.cz/Profimedia

Když se modelka Emily Ratajkowski (27) objeví na pláži, většině lidem spadne čelist. Sexy postavu totiž zásadně obléká do velmi titěrných plavek, které často sotva zakrývají to, co mají. Nejinak tomu bylo i na pláži v Sydney, kam si vyšla s kamarádkou.

V černých bikinách vlastní značky upoutala pohled snad každého v okruhu několika kilometrů, včetně klokanů. Bikiny se totiž skládají spíš z provázků a moc toho nezakryjí. A zatímco si Emily spokojeně užívala dne volna, nabídl se přítomným fotografům pohled na její perfektní křivky ze všech stran. Tomu říkáme propagace vlastní značky, jak má být.

Modelka/herečka je pracovně v jednom kole. K protinožcům zavítala u příležitosti udílení cen GQ Australia's Men Of The Year. Kromě hraní a focení se věnuje také aktivismu. I když to možná nevypadá, Emily je zarytou feministkou a svou ženskost využívá k propagaci. „Všechno to začalo s mými ňadry. Vyvinula se hrozně brzy. Někdy se právě díky nim cítím skvěle a chci to dát najevo. Všechno je to jenom o tom, jak se máte rády,“ svěřila se v rozhovoru s herečkou Busy Philipps v pořadu Busy Tonight. ■