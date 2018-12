Se svými dětmi vydrží Matonoha maximálně tři hodiny denně. S každým jezdí na dovolenou zvlášť

Herec z Ulice jede za pořádnou zimou. Foto: Tino Kratochvíl

Tento způsob cestování mu vyhovuje, jelikož mu prý dává volnost. „Nejsem závislý na cestovních kancelářích. Lokalitu dovolené si vyberu na poslední chvíli podle počasí, počtu otevřených sjezdovek a podobně,“ svěřil se nám bývalý účastník pořadu Tvoje tvář má známý hlas.

Matonoha na cesty vyráží s kompaktním šestimetrovým vozem. „Je to lepší než s velkou károu. V jižní Evropě navíc s velkým vozem neprojedete, protože jsou tam v malých městečkách úzké uličky,“ svěřil se herec během návštěvy brněnského výstaviště, kde se konal veletrh Caravaning Brno.

Do Tomášova domu na kolečkách se i tak vejdou čtyři lidé, tedy celá jeho rodina. Přesto na dovolenou vyráží jen se synem Štěpánem. „Dceru vezmu až za čtrnáct dnů,“ řekl. A jaký pro to má důvod? „Potomci teď mají šest a třináct let, což je takové období, kdy s nimi můžu být maximálně tři hodiny,“ zasmál se Tomáš Matonoha. ■