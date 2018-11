Fantom opery ukázal nahý zadek: V kalendáři se takhle odhalila už jen Monika Štiková!

Marian Vojtko ukázal v kalendáři nahý zadek Super.cz

Že je Marian Vojtko (45) exbicionista a rád rozveselí společnost, víme. Doposud to bylo ale spíše na verbální bázi. Kalendářem, do nějž nafotil několik snímků, ale dokázal, že se nebojí předvést ani svoje téměř intimní partie.

Spolu s dalšími známými tvářemi Marian nafotil fotky do kalendáře k soutěži Batist Nej sestřička, jehož výtěžek je určený na Červený kříž. A co by pro dobrou věc neudělal. "Sestřičky mě přemluvily, jestli nenafotíme, jak mi jedna z nich dává injekci do zadku. Vzhledem k tomu, že se fotilo na jejich soustředění, kde nebyla o alkoholické nápoje nouze, to přemlouvání tak dlouho netrvalo," smál se představitel legendárního Fantoma opery.

Otázkou je, do jaké míry tímhle snímkem udělá radost producentovi muzikálu Františkovi Janečkovi (74), který legendární dílo s Marianem v hlavní roli bude až do června uvádět ve své GoJa Music Hall a potrpí si na to, aby se účinkující chovali mravně. "Snad to neuvidí a nebude z toho kauza, že Fantom opery chodí dole bez," doufal Marian, nicméně už vzhledem k této reportáži je jasné, že neopodstatněně. A dodejme, že podobně odvážný snímek má v kalendáři už jenom Monika Štiková (46). ■