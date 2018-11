Krásná zpěvačka, která je objevem Filipa Renče, ukázala přítele! Kvůli roli ho tajila

Nikola Ďuricová Herminapress

A zatímco ona si svou roli užívá, její oficiální partner Lukáš Kofroň musí všemu přihlížet. Ten totiž ve stejné show získal roli princova kamaráda Kamila. „Jsme spolu už pár let. Dali jsme se dohromady na recitační soutěži v Poděbradech, kde jsem shodou okolností uspěla. Na konkurz jsme šli sice společně, ale snažili jsme se dělat, že nejsme spolu. Obvykle to nedělá dobrotu. Pak už to utajit samozřejmě nešlo,” vysvětlila krásná Nikola.

A jak její partner snáší, že jí přímo před jeho zraky dvoří někdo jiný? „Žárlení je v malé míře zdravé, ale Lukáš je nad věcí. Už se do podobné situace dostal, když jsem zrovna se Štěpánem Komárkem tvořila dvojici Romea a Julie v Hybernii. Bylo to přesněji minulý rok, takže to není tak dávno. Bere to profesionálně. Aspoň to tak vypadá. Myslím si ale, že zrovna u Romea a Julie to měl těžší, a zvládal to statečně. Se Štěpánem se teda na jevišti v zamilované dvojici potkávám už podruhé. Naštěstí můj partner prohlásil, že si na Štěpána zvykl. Jde jenom o roli a hlavní je, že můžeme být spolu v tak krásném projektu,” dodala Nikola ■