Ne, to vážně není ta samá žena. Dara Rolins objevila v Jižní Americe svou kopii

Dara Rolins má v Kolumbii svou kopii. Herminapress

„Ano, vím o tom. Je to vážně úlet,” smála se fotkám své kolumbijské dvojnice Dara. „Fotky této holky mi poslal můj kamarád, fotograf Lukáš Kimlička, ten ji objevil,” culila se Dara.

Možná by stálo za to tyhle dvě blondýny dát dohromady a umožnit jim nazpívat duet. Vizuálně by to bylo rozhodně velmi zajímavé.

Kolumbijská zpěvačka je velmi podobná Daře Rolins