Sexy padesátnice Blanarovičová vypadá stále skvěle: Nebudete věřit, čím si udržuje dokonalou figuru!

Blanarovičová předvedla opět sexy figuru. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

O Yvettě Blanarovičové (55) si už pár let řada lidí myslí, že musí mít tajný elixír mládí. Herečka se takřka vůbec nemění a její postavu by jí stále mohly závidět i o generaci mladší kolegyně. Zatímco dřív chodila Yvetta pravidelně cvičit, v poslední době na to nemá čas, tip na to, jak mít dokonalé nohy a pozadí ale přeci jenom má.



„Tanec a sport teď moc nestíhám. Mám předpremiérová představení, jsem tam v hlavní roli a premiéra bude v lednu, takže zkouším. Jsem stále na nohách, pořád v pohybu a neustále chodím na podpatcích, a to je teď to, co mě udržuje v kondici,“ svěřila se Yvetta s tím, že nejen divadlo, ale i chůze na podpatcích ji dopomáhá k sexy křivkám.