Tahle muzikálová kráska už je tři roky šťastně zadaná: Myslí už Alžběta Bartošová na vdavky a rodinu?

Muži mají u Alžběty už tři roky smůlu. Michaela Feuereislová

„Jsme spolu už tři roky, ale všichni si myslí, že jsme spolu jenom rok. Každý se nás také ptá na to, zda bychom ten náš vztah nechtěli posunout dále. Mají pocit, že bychom do toho měli praštit,“ svěřila se se smíchem Bětka, které místo svatby naplánoval už její kamarád Pepa Vágner (28).

„Byla jsem v létě na svatbě Pepy Vágnera na Krétě a on mi říkal, že když on měl svatbu v Řecku, odkud pochází jeho maminka, tak já bych měla udělat svatbu v Tatrách. A že by to mohlo být na celý týden nejlépe,“ prozradila krásná Slovenka na castingu do nového muzikálu Kvítek mandragory.

Alžběta o divadelní role nemá nouzi, a tak je rozhodnutá se stále ještě věnovat své kariéře. „Na rodinu jsem zatím podle mého mladá. Je mi dvacet šest let, samozřejmě nad tím přemýšlím, chtěla bych rodinu a děti, ale nechtěla bych je ještě teď, myslím, že mám zatím čas,“ svěřila nám zpěvačka. ■