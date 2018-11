Britské princezny na tahu: Jedna vyrazila do nočního Londýna v minišatech, druhá má raději výstřihy

Starší ze sester Beatrice vyrazila na holloweenskou párty. Profimedia.cz

Zatímco například jejich příbuzné vévodkyně Kate a Meghan nesmějí v oblékání překročit určité hranice, Eugenie a Beatrice si mohou s módou více hrát. Jako mladé ženy vybraného vkusu a neomezených finančních možností toho samozřejmě využívají.

Eugenie (28) na páteční párty vyrazila v černých šatech do půli stehen, zato s krajkou až ke krku, o dva roky starší Beatrice na to šla opačně a objevila se v dlouhých černých kalhotách se širokými nohavicemi a v blůze s výstřihem. Které to slušelo víc, se podívejte pod článkem.

Beatrice byla v posledních měsících tak trochu ve stínu své sestry. Zraky všech se upínaly spíš na Eugenii, která se v říjnu provdala za Jacka Brooksbanka. Starší princezna z Yorku na svůj velký den zatím čeká. ■