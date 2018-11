Bubeník kapely Mandrage se pochlubil rodinou: O sedmiměsíční dcerku se vzorně stará

Matyáš Vorda představil svou rodinku. Super.cz

„Všechno v životě se otočilo. Ale myslel jsem si, že to bude ještě větší změna. Děláme pořád to samé, jen k tomu máme Lolu,” uvedl pohodově Matyáš.

O péči o dceru se Matyáš s partnerkou Lucií Hájkovou dělí rovným dílem. „Střídáme se s partnerkou ve všem, teda kromě kojení. Některé dny mám dceru celý den já, někdy Lucka, protože mám koncerty,” říká.

S dcerou tráví hudebník skutečně veškerý svůj čas, holčička se tak účastní i některých aktivit kapely. „Už jsme byli několikrát na festivalech. Pohybuje se ale jen v zákulisí, před pódiem by slyšela hrozný rámus, což by se jí nelíbilo. Na zkoušku to není, ale do backstage ano,” říká hudebník.

Narození dcery Matyáše zatím nedohnalo ke svatbě. „Doufám, že k tomu dojde. Ještě jsme to neudělali,” říká Vorda, který si nemyslí, že by ho rodičovství a svatba připravily o pozitivní body u fanynek. „Myslím si, že ti lidi, kteří na nás chodí, jsou větší fanoušci Loly než moji,” smál se. ■