6 sexy kostýmů letošního Halloweenu: Na tyto slavné dámy v maskách je radost pohledět

Která je podle vás nejvíc sexy? Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Svět celebrit se rozdělí během Halloweenu na několik skupin. Do té první patří ti, co převleky nijak neřeší a kostým buď odfláknou, nebo si žádný vůbec nevezmou. Pak jsou tu rodinky, které se převlékají i s dětmi a roztomilost se nedá vyčíslit. Dále sladěné páry, které chodí za jiné slavné páry, a pak tu máme skupinku těch, kteří se snaží být ještě víc sexy než v běžném životě.

Do této skupiny patří kromě většiny USA i následující celebrity, které i v kostýmech dokázaly vystavit své přednosti. Mezi takové se letos zařadila například Emily Ratajkowski (27), která šla za herečku Raquel Welch z filmu Milión let před Kristem. Zahalena do kusů kůže byla sexy jako obvykle. Nezaostávala za ní ale ani Winnie Harlow (24). Modelka, kterou proslavila kožní nemoc vitiligo, vypadala v rudém lakovaném korzetu a kozačkách jako pravá Drag Queen.

O něco strašidelněji vypadaly například zpěvačka Rihanna (30) nebo Rita Ora (27). Rihannu byste díky její masce nepoznali, na její bujný hrudník v sexy latexovém oblečku byl však jako obvykle skvělý pohled. Hrudník ostatně poodhalila i Rita, která se převlékla za Cher z filmu Čarodějky z Eastwicku.

Se svými kostýmy se na Instagramu pochlubily i Beyoncé (37) nebo Kylie Jenner (21). Ta se převlékla za motýlka a v maličkém růžovém body vypadala velice sexy. Beyoncé oproti tomu pojala letošní Halloween sportovně. I v převleku závodní běžkyně však vypadala velmi sexy, jak už je u Beyoncé zvykem, ať si na sebe vezme cokoliv. ■