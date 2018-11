Potetovaná nestyda z reality show opět provokovala: Obnažila se v odvážném kalendáři

Jemma Lucy Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nemusíme snad ani dodávat, že snímky v kalendáři jsou značně odvážné. Na jednom ze záběrů je známá exhibicionistka dokonce úplně nahá.

Aby si udržela aspoň trochu úrovně, intimní partie nejsou úplně vidět, byť fotky i tak působí značně lacině. To by ale nebyla Jemma Lucy, kdyby neprovokovala.

Kontroverzní účastnice „párovací“ reality show Ex on the Beach si na svlékání postavila svou kariéru a sexy kalendář je pro ni pomyslnou třešničkou na dortu. Fanoušci potetované televizní krasotinky si tak určitě přijdou na své. ■