Tohle byste do ní neřekli! Eva Holubová se přiznala, že kvůli zdravotním problémům užívala koku

„Poblila jsem se. Hned mi udělali čaj z koky. Chci upozornit, že koka není droga, kokain se z toho pak dělá. Koka je něco jako kopřiva. Jsou tam jen minerály, které něco udělají s přetížením. První čaj jsem taky vyblila, pak se tělo pomalu prohřálo, už jsem koku žvýkala a bylo mi dobře,“ vysvětlila Holubová.

„Převýšení bylo rychlý. My jsme tam byli s charitou, s nadačním fondem Inka, který sponzoroval chudý indiánský děti na studiu. Neměli jsme čas, proto jsme nahoru vyjeli,“ dodala na křtu parfému, jehož tváří je manžel Venduly Pizingerové Josef.

„Často si píšeme na Instagramu. Hrozně si vážím toho, co Vendula dělá, ráda se dívám na Josefovy fotky. On je fajn a odpovídá, kde co je. Já bych s nima křtila parfém, židli, cokoli. A hlavně to jde na nadaci Kapka naděje,“ uzavřela herečka.